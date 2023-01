4. 1. 2023 15:08 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Openworldová soulsovka Elden Ring učarovala kdekomu. Momentálně může pyšně vypnout hruď, na které se skví 324 medailí za hru roku, z nichž 281 pochází od redakcí herních časopisů a 43 ze čtenářských anket. Na druhém místě s velkým odstupem končí nový God of War, který byl za hru roku prohlášen v „pouhých“ 74 případech.

Elden Ring tím překonal dosavadní rekord v počtu vítězství, který drželo postapokalyptické dobrodružství The Last of Us 2 z roku 2020. To se dočkalo celkem 322 cen.