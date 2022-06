Dort je stále lež. Oba díly Portalu vyšly na Switchi

29. 6. 2022 14:54 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Dvojice logických klenotů, Portal a Portal 2, vyšly včera bez větších fanfár na Nintendo Switch. Přípravy na Portal Companion Collection Valve oznámilo letos v únoru, během včerejšího streamu Nintendo Direct Mini pak krátkou upoutávkou ohlásilo, že už jsou digitálně dostupné.

Portal patrně není třeba dlouze představovat, ale stejně to udělám: Poprvé vyšel v roce 2007 v rámci kolekce dalších her od Valve, The Orange Box, a jeho náplň naplno odráží svůj název – logické problémy v něm řešíte s pomocí pistole, která dokáže vystřelovat vzájemně propojené portály. O čtyři roky mladší dvojka nabídla pokračování příběhu o útěku z výzkumných laboratoří Aperture Science, smyslu života a tak vůbec, stejně jako samostatnou kooperační kampaň s dvojicí roztomilých robůtků. Oba dva díly si teď můžete vychutnat i na Switchi.