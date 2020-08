Dorazil první opravný patch pro PC verzi Horizon Zero Dawn

14. 8. 2020 18:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud patříte k hráčům, kteří nejsou jako Adam, tedy máte tu smůlu, že vám PC verze Horizon Zero Dawn nejede podle očekávání, pak si běžte okamžitě nainstalovat první opravný patch. Bohužel není stoprocentně spásonosný, protože opravuje jen některé kritické problémy, a to ještě pouze částečně.

Měl by řešit část důvodů padání hry, tak třeba budete mít štěstí a bude to váš případ. Částečně řeší i nemožnost ukládání hry a obrázků. Jinak zejména přidává nové diagnostické nástroje, které by měly pomoci s konečným dořešením těchto problémů včetně zasekávání obrazu a nefungujícího grafického nastavení. Je to tedy jen první vlaštovka, zatímco další patch je očekáván příští týden.

Pokud s nákupem hry váháte, přečtěte si dnes večer Jirkův podrobný test, který vám prozradí, jestli je to se stavem hry opravdu tak špatné.