Do PES 2020 konečně dorazilo Mistrovství Evropy

4. 6. 2020 14:49 | autor: Václav Pecháček

Trvalo to, odkládalo se to, ale nakonec je to tady: PES 2020 konečně přivítalo oficiální DLC Euro 2020. To je zdarma pro všechny majitele hry a nese s sebou všech 55 evropských národních reprezentací, které se utkají v novém turnajovém módu.

Pokud jenom trochu sledujete fotbalové dění ve světě, víte, že skutečné Euro bylo kvůli pandemii koronaviru přesunuto na příští rok, takže virtuální seance v PES by mohla být příjemnou záplatou. Můžu vám nezávazně slíbit, že my na Games se tomuto módu budeme věnovat a že zjistíme, jakou šanci by, nebýt Covidu, letos měla česká reprezentace.