Dnes odpoledne proběhne další Nintendo Direct. Ukáže se Risen pro Switch?

13. 9. 2022 11:23 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nintendo si na dnešní odpoledne naplánovalo další ze série svých streamů pod hlavičkou Direct. Video se na YouTube spustí s odbitím dnešní 16 hodiny a potrvá relativně dlouhých 40 minut. Během nich se nám mají ukázat hry vycházející převážně v průběhu letošní zimy.

Jednou z her, která by se tam mohla ukázat, je fantasy RPG Risen od Piranha Bytes, tvůrců sérií Gothic a Elex. Společnost THQ Nordic totiž na svém Twitteru včera de facto oznámila verzi pro Switch, a to jistě nebude náhoda. Po dnešní čtvrté hodině snad budeme moudřejší.