Deus Ex: Mankind Divided bude na Epicu zadarmo

8. 3. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Ano, Deus Ex: Mankind Divided měl své problémy a zprznil češtinu („Potřebujem více papírové!“), ale obecně vzato je to opravdu povedená hra. Sice o něco horší než jeho skvělý předchůdce Human Revolution, ale pokud se bavíme o návratech dlouho spících legendárních značek, mnoho lepších případů nenajdeme.

Dávat za Mankind Divided plnou cenu by bylo dnes už s otazníkem, ale zadarmo? Zadarmo není co řešit. A právě za 0 dolarů bude Deus Ex: Mankind Divided k mání na Epic Games Store, kde si ho můžete vyzvednout od 14. března. Tento týden si můžete krátit čas výrazně jinou bezplatnou hrou – Astro Duel 2.