Dave the Diver slaví 3 miliony prodaných kusů

Vývojáři z Mintrocket oznámili, že Dave the Diver překročil hranici 3 milionů prodaných kusů. A naprosto zaslouženě, ostatně hra sbírá jedno ocenění za druhým, bodovala i teď v aktuálních Steam Awards a u nás v recenzi dostala devítku.

Dave the Diver v sobě spojuje žánry adventury a simulace a nabízí hráčům zase něco nového. Hlavní hrdina Dave se během dne věnuje podmořskému průzkumu, hledá poklady a plní úkoly. V noci se hra ale přesouvá na provozování sushi restaurace, přičemž plynule propojuje prvky simulace s dobrodružnou hratelností.

?3 million global sales of Dave the Diver!?

Thank you so much for the support and love!? pic.twitter.com/YzfUSOrHxd