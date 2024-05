Dalším popkulturním přídavkem do Dead by Daylight bude Dungeons & Dragons

10. 5. 2024 11:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Asymetrický multiplayerový horor Dead by Daylight je proslavený svým prolínáním s nejrůznějšími popkulturními značkami, díky čemuž jste si mohli zahrát například za Nicolase Cage, panenku Chucky, Vetřelce, Eddieho z Iron Maiden a časem se k nim přidá i univerzum stolního RPG Dungeons & Dragons.

Pokud si říkáte, co má co dělat barevné fantasy v hororu, tak si uvědomte, že podzemní kobky mohou být pěkně děsivé. Za rohem můžete vběhnout do rosolovité kostky, která vás postupně stráví a při snaze získat poklad vás samotná truhla rozžvýká zaživa.

Na plnohodnotnější představení spolupráce Dungeons & Dragons s Dead by Daylight dojde v příštím týdnu, ale už teď se můžete navnadit na děsivou atmosféru prvním videem: