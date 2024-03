Dalším PC portem z PlayStationu má být The Last of Us: Part II

Ještě tento měsíc se dočkáme PC portu Horizon Forbidden West, o několik týdnů později pak na osobní počítače dorazí mnohými vymodlený Ghost of Tsushima. Ačkoli další plány na portování dosavadních exkluzivit si v Sony prozatím nechávají pro sebe, insider s přezdívkou Silknigth má jasno.

Sony's upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day.#TheLastofUs