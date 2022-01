Další z šéfů týmu Skull & Bones odchází

Je těžko uvěřitelné, že ani po téměř devíti letech vývoje jsme se pořád nedočkali pirátského dobrodružství Skull & Bones od Ubisoftu. Co je s ještě větším podivem? Že studio projekt stále nezařízlo. A to i přesto, že singapurská pobočka trpí neustálými problémy.

Například koncem roku 2020 vyplavalo na povrch toxické pracovní prostředí, které měl mít na triku především šéf studia, Hugues Ricour. Ubisoft nakonec Ricoura vyhodil, ale zdá se, že problémy neustávají a vývojáři firmě mizí pod rukama.

Jedním z takových, co se rozhodli odejít, je i veterán Ubisoftu Antoine Henry, který pro firmu pracoval dlouhých 15 let. Mimo Skull & Bones, kde pracoval na pozici zástupce ředitele, se podílel například na vývoji Watch Dogs a Assassin’s Creed Valhalla.

Podle tweetu se zdá, že Henry rozhodně neopouští herní byznys jako takový. Kam ovšem míří, zatím nezmínil.

Goodbye Ubisoft! After nearly 15 years, today was my last day.

I'm thankful for the people I've met and what they brought me professionally and personally. Hopefully I was able to give back a little bit.



On to new exciting adventures very soon! pic.twitter.com/XT7PWwhOGB