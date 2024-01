Další indicie potvrzují remake Assassin's Creed IV: Black Flag

Další díl skládačky o spekulovaném remaku pirátského dílu Assassin's Creed IV: Black Flag naznačuje, že práce na modernizaci karibského dobrodružství započaly na konci loňského roku. Svědčí o tom informace na profesní síti LinkedIn. Podle nich se část týmu, který pracoval na Skull and Bones, přesunula k vývoji dosud neoznámeného projektu ze série Assassin's Creed.

Seems like development on the Assassin's Creed 4 Black Flag remake has started late last year.



Developers from the Skull and Bones & Assassin's Creed team inside Ubisoft Singapore have moved to an 'Unannounced Assassin's Creed Project' in September 2023. pic.twitter.com/WThxJWgi8I