Cloud Imperium Chrise Robertse otevře novou pobočku v Manchesteru

10. 11. 2021 17:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Studio Cloud Imperium Games, které od roku 2012 vyvíjí vesmírné MMO Star Citizen a jeho singleplayerovou odnož Squadron 42, plánuje na příští rok založení nové pobočky. Kanceláře v britském Manchesteru by chtělo otevřít v květnu 2022. Do roku 2023 by pobočka měla nabídnout 700 pracovních pozic, které by se během příštích pěti let měly dále rozrůst na tisícovku.

Cloud Imperium momentálně zaměstnává 700 lidí po celém světě včetně Austinu v Texasu, německého Frankfurtu nad Mohanem a kanadského Montrealu. 400 z nich pak pracuje ve Wilmslow v Cheshire. Právě nově zakládaná manchesterská pobočka by se ale měla v příštím roce stát hlavním britským studiem. Sídlo firmy zůstává v kalifornském Los Angeles.

Star Citizen a Squadron 42 po četných odkladech nemají stanovené ani přibližné datum vydání. V době psaní článku atakují hry hranici 400 milionů dolarů vybraných v crowdfundingových kampaních, přičemž loňský rok byl pro firmu v obnosu získaných peněz rekordní.