Chystá se nový Monster Hunter Rise

3. 11. 2020 12:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Monster Hunter World byl pro Capcom přelomovým titulem. Přestože série Monster Hunter existuje už od pradávna, až poslední díl ji dostal do světa a stal se nejprodávanější hrou studia. Chystaný Monster Hunter Rise bude menší hrou určenou čistě pro Switch a nezbývá než doufat, že se vedle ní pracuje i na skutečném pokračovateli výborného Worldu.

Monster Hunter Rise bude sdílet mnohé se svým nejmladším bratříčkem, ale nabídne i vlastní triky. Jedním z nich je třeba houpání se na laně s hákem, a to i v oblastech, kde se není za co chytit (magie!). Využijete to zejména při překonávání vysokého terénu a v boji s monstry, abyste získali výškovou výhodu. Zároveň budete po světě cestovat na hřbetě ochočeného mazlíčka. Víc prozradí záběry z hraní níže.

Monster Hunter Rise vyjde 26. března 2021.

zdroj: Capcom