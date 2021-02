Chtěli jste Rage 2 zadarmo? Máte ho mít

19. 2. 2021 11:03 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud máte nainstalovaný launcher Epic Games, dále neváhejte a upalujte si pro Rage 2. Až do příštího čtvrtka je totiž zdarma. Možná nejde o tu nejlepší openworldovou střílečku pod sluncem, ale bezhlavé střílení a zběsilé ježdění by vás mohlo slušně odreagovat. Střílení je to parádní, jen ten zbytek pokulhává, jak sami po pár hodinách zjistíte nebo se to dočtete v naší recenzi.

Epic k tomu přibaluje ještě indie hru Absolute Drift, na kterou loni navázaly minimalistické závody art of rally. V Absolute Drift budete – jak už název napovídá – absolutně driftovat skrze spletité úrovně. Obě tyto hry příští čtvrtek v 17:00 vystřídá výborný lovecraftovský survival Sunless Sea.