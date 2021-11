Chcete vědět, jak rychle letí čas? Dishonored 2 slaví páté narozeniny

Je to tak, druhý díl skvělé stealthové série Dishonored je už v půlce cesty ke svým prvním kulatinám. Nezdá se to, ale data nelžou. Dishonored 2 vyšlo 11. listopadu roku 2016 a rozhodně nedělalo prvnímu dílu ostudu.

Ostatně Lukáš Grygar dvojku odhodnotil těmito slovy: „Všechna čest! Pokračování skvělého prvního dílu se místy nadechuje k dokonalosti, ale jinde – především ve vyprávění – mu dech zase dochází. Přesto se k němu budete s chutí vracet a jen tak se ho nepřejíte.“

Dishonored 2 si za své kvality odnesl prvenství na The Game Awards 2016 za nejlepší akční adventuru, zatímco u nás to stačilo jen na nominace na akční hru a hru roku. Výročí bohužel nedoprovází slevová akce, ale když už se nám hra takhle připomněla, možná je na čase se k ní vrátit, pokud vás třeba nezajímá nic z aktuální nabídky a máte doraný Deathloop od stejných autorů.

Today we're celebrating 5 years since the release of Dishonored 2! Thank you to everyone who joined us in visiting the shores of Karnaca.



What's your favorite Dishonored 2 memory? pic.twitter.com/US0hb2ryDi