CD Projekt vysvětluje mikrotransakce v Cyberpunku

Ve včerejším obsáhlém článku vás Šárka informovala o tom, jaké jsou plány CD Projektu s Cyberpunkem 2077 a především s jeho samostatnou multiplayerovou součástí, která má dorazit až později po vydání základní hry. Prezident společnosti Adam Kiciński uvedl, že multiplayer Cyberpunku bude obsahovat mikrotransakce, což už ale firma oznámila zhruba před rokem.

Ačkoli se společnost v tomto ohledu vyjádřila dost jasně a navíc uvedla, že mikrotransakce nemají být nijak agresivní, a naopak mají hráčům nabídnout skutečně zajímavé věci k pořízení, na Twitteru se objevila celá řada negativních reakcí pramenících především z nepochopení faktu, že se tato skutečnost netýká samotného singleplayerového Cyberpunku, který dorazí letos v listopadu.

Nothing changed. Cyberpunk 2077 is a single player game with zero microtransactions. One single purchase. No tricks. Don't believe the clickbait. https://t.co/qX0iZwsAf2