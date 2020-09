Cyberpunk 2077 bude mít víc rozšíření než Zaklínač 3

7. 9. 2020 13:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

CD Projekt RED má za sebou coby firma obchodovaná na burze další z hovorů pro investory. Firma již v minulosti oznámila, že se nadcházející Cyberpunk 2077 dočká množství dodatečného obsahu po vydání, a to minimálně ve stejném rozsahu jako Zaklínač 3. Šéf společnosti Adam Kiciński teď upřesnil, že fanoušci mohou počítat s větším množstvím rozšíření.

Konkrétnější plány hodlá CD Projekt zveřejnit ještě před listopadovým vydáním hry, ať už půjde o bezplatná menší DLC, nebo i následné větší příběhové datadisky.

S dodatečnými nákupy se počítá i pro multiplayer, s jehož dokončením firma momentálně cílí na rok 2022. Jeho monetizace by ale podle Kicińského neměla být „agresivní“. „Cílem je, aby hráči měli z utrácení radost. Nesnažím se být cynický – je to o vytváření pocitu hodnoty. Stejně jako u našich singleplayerových titulů chceme, aby se hráči těšili na to, až si naši hru koupí, tak i u mikrotransakcí pro multiplayer chceme, aby nebyli naštvaní, ale aby jim dělaly radost,“ vysvětlil v rozhovoru.

Kiciński dodává, že prostředí kyberpunku je pro prodej dodatečných věciček ideální. Na druhou stranu, CD Projekt platí za firmu, která si dlouhodobě buduje pověst společnosti přívětivé k zákazníkům. Ať už jde o absenci DRM ochrany, či přiměřené nacenění dodatků vzhledem k množství obsahu.

Ohledně finančních záležitostí Kiciński ještě investory i hráče ujišťuje, že CD Projekt zatím neplánuje následovat příklad Take-Two a Electronic Arts, které v Americe vybrané nejnovější tituly uvedly se sedmdesátidolarovou cenovkou. Cenová politika se minimálně prozatím nemění a doporučená maloobchodní cena pro Cyberpunk 2077 v USA zůstává na 59,99 dolarech. Pro Česko pak platí doporučená cena 1 499 Kč za PC verzi a 1 799 Kč u verzí pro konzole.

Na závěr rozhovoru přišla řeč na nedávno oznámený port Zaklínače 3 pro novou generaci konzolí, který si stávající majitelé hry budou moct stáhnout zdarma. O jeho vývoj se stará Saber Interactive, tedy stejné studio, které zakončení Geraltovy cesty dostalo minulý rok na Nintendo Switch.