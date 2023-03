CD Projekt slaví druhý nejúspěšnější rok

Polský CD Projekt je na cestě k nápravě reputace. Minimálně té investorské. Přestože se studio potýkalo s pošramocenou pověstí po zpackaném vydání Cyberpunku 2077 v roce 2020 a next-gen aktualizaci Zaklínače 3 v minulém roce, na zisky firmy to mělo pramalý vliv. Loňský rok byl totiž pro polského digitálního giganta druhý nejlepší v historii. Na svém Twitteru to zveřejnil marketingový ředitel společnosti Radek Grabowski.

In terms of financial results 2022 proved the second best year in the CD PROJEKT Group’s history. https://t.co/RRlrjcOlii