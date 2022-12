Zaklínač 3 dostává patch, který má vyřešit technické problémy next-gen updatu

Sedm let starý Zaklínač 3 se v polovině měsíce dočkal updatu pro PC, PS5 a Xbox Series X/S. Bohužel kromě zkrášlení hry přinesl zejména na počítačích také řadu technických obtíží, které by měl řešit čerstvě vydaných hotfix.

Podle poznámek v patchi je cílem updatu zlepšit stabilitu a výkon hry, stejně jako opravit problémy s překryvnými panely launcherů Steam a GOG.

Stabilita a výkon hry jsou zastřešujícími termíny, které můžou znamenat ledacos – na PC si ale v případě Zaklínače 3 hráči nejčastěji stěžovali na náhle padající snímky za sekundu (zejména se zapnutým ray tracingem) či na pomalé načítání textur. Tyto potíže by měl včerejší update řešit a snad i vyřešit. Pokud vám i po jeho aplikaci hra stále zlobí, máte možnost se vrátit ke stavu před upgradem, musíte se ale tím pádem vrátit k verzi z roku 2016, kdy vyšel poslední větší update.

Komunitní manažer CD Projektu Marcin Momot na svém Twitteru upřesnil, že na Steamu má nový patch velikost 3 GB, pokud máte hru na GOGu, stačí vám díky kompresi stáhnout 1,9 GB.

A hotfix that should improve overall stability and performance of the game has just gone live on PC. Please make sure to update your version of The Witcher 3: Wild Hunt and let us know how you're finding it.



Update size:

STEAM - 3GB update

GOG - 1.9GB update pic.twitter.com/nOEf06ji3H