Brněnská střední škola se zaměřením na vývoj her přijme vaše dary v podobě her, periferií i platforem

27. 4. 2021 14:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

O novém středoškolském oboru zaměřeném na vývoj video her a deskovek na brněnské umělecké škole SSUD jsme vás informovali loni v říjnu. Zakladatelé oboru již vybavují učebny nadupanými počítači a novým nábytkem z evropských dotací, ale rádi by studentům zajistili i vzdělání v oblasti starších her a zařízení, stejně jako v oblasti stolních her, jejichž vývoji je věnovaný první rok studia.

Pokud se vám někde válejí nevyužité klíče na Steam či nechtěné krabičky s hrami, klidně opotřebované deskovky či jen jejich komponenty, starší periferie jako ovladače, volanty a joysticky nebo rovnou celé konzole, které už neupotřebíte a rádi byste je darovali na dobrou věc, tak se stačí ozvat na mail gameart@ssudbrno.cz (více zde). Kdo ví, třeba právě váš přínos někoho inspiruje a napomůže tak k rozvoji tvorby video her v Čechách.