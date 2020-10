Nový středoškolský obor se zaměřuje na vývoj her a deskovek

22. 10. 2020 11:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to pomalý proces, ale výuka vývoje her se postupně propracovává do českého školství. Na vysokých školách už pár oborů je, na nižších stupních je to horší. Ovšem svítá naděje, protože brněnská Střední škola umění a designu (SSUD) otevírá nový obor Game Art zaměřený na tvorbu her. Nejen počítačových, ale i stolních.

Studenti maturitního oboru si během čtyř let projdou všemi aspekty tvorby her od jejich programování přes tvorbu animací a grafiky až po vlastní herní design. První ročník se zaměří na grafiku a tvorbu 2D her, ve druhém ročníku si studenti osahají 3D prostředí a v následujících dvou letech zúročí své zkušenosti ve volnější týmové tvorbě.

Přestože je čeká průřez všemi disciplínami, mohou se v průběhu začít specializovat na tu část herní tvorby, která je jim nejbližší. Škola je vybavená moderními počítači, ale i pomůckami pro tvorbu prototypů deskovek. Studenti budou během výuky hry taky hrát, aby následně mohli rozebrat jejich mechanismy a vystavět na nich svoje vlastní kousky.

Mezi pedagogy a zakladatele oboru patří Ondřej Klus (pedagog a filmař), Filip Dufka (garant Centra herního vzdělávání a technický grafik Hangaru 13) a Dominik Konečný (nezávislý vývojář a zvukový inženýr). S oborem budou vypomáhat i herní studia Hangar 13 (Mafia: Definitive Edition), Bohemia Interactive (Arma 3) nebo třeba Giants Software (Farming Simulator 19), jejichž zástupci si zahrají studentské výtvory a poskytnou k nim zpětnou vazbu.

Škola na svých stránkách zveřejnila kritéria přijímacích zkoušek a přihlášky přijímá do 30. listopadu. V lednu proběhnou dvoukolové talentové zkoušky, na jejichž základě vzniknou úplně první studenti oboru Game Art, jehož čtyřletá výuka započne v září roku 2021. Taky vás mrzí, že tohle „za našich časů“ nebylo?