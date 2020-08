Blíží se první dodatečný obsah pro Desperados 3

31. 8. 2020 18:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Ani výborné kovbojce Desperados 3 se nevyhnul moderní season pass, který za 13 eur slibuje tři DLC, každé s jednou misí vyprávějící nový příběh. A první z těchto misí dorazí už velmi, velmi brzy. Série všech misí se podle všeho jmenuje Money for the Vultures a první z nich ponese název Part 1: Late to the Party.

Vydavatel THQ Nordic uveřejnil oficiální trailer, který je momentálně jediným zdrojem informací. A protože není zrovna upovídaný, moc se toho nedozvídáme. Vlastně vůbec nic. Zkrátka si na vše musíte přijít sami, a to už 2. září, kdy DLC vyjde na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.