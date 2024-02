Baldur's Gate III prodalo přes 10 milionů kopií napříč platformami

Loňský hit a výherce mnoha ocenění za nejlepší hru roku (včetně toho našeho) prodal přes 10 milionů kopií napříč platformami. Řeč není o ničem jiném než o fantasy RPG Baldur's Gate III. Hra v srpnu na PC, v září na PlayStation 5 a v prosinci na Xbox Series X/S. Prodejním úspěchem se pochlubil šéf vydavatelské divize v Larian Studios, Michael Douse.

This is a game that went from ~2 mil players to way over 10 in a very short space of time, so it’s natural the conversation becomes muddier and complex. But in order to maintain the same level of dialogue, we need people to understand that these conversations take time.