Avatar: Frontiers of Pandora láká v novém videu na season pass

15. 11. 2023 15:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Někomu by možná mohlo přijít poměrně zvláštní inzerovat přídavný obsah v podobě season passu ke hře, která ještě nevyšla. Ne tak Ubisoftu, který včera přišel s videem lákajícím na plánovaná rozšíření chystaného sci-fi spektáklu. Podívat se můžete výše.

Avatar obdrží dva příběhové přídavky, bonusovou úkolovou linku, sadu kosmetických skinů a další poklady nedozírné ceny. Nezbývá než doufat, že samotná hra bude v základu dost dobrá na to, aby vůbec stála za rozšiřování. Dozvíme se to 7. prosince, kdy Avatar: Frontiers of Pandora vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.