Autoři Wastelandu pracují na dvou nových RPG

Studio InXile Entertainment v čele s Brianem Fargem má za sebou úspěšný Wasteland 3, místo usínání na vavřínech je ale zjevně stále v plné produkci. Ještě do konce letošního roku by měla pod jeho hlavičkou vyjít týmová VR střílečka Frostpoint: Proving Grounds. Tento žánr sice není pro InXile úplně typický, dobrou zprávou ale je, že tým pracuje na hned dvou nových RPG.

O tuto informaci se na Twitteru podělil sám šéf společnosti Brian Fargo, který odpověděl nadšenému fanouškovi dychtícímu po další hře ve stylu Wasteland 3. Zároveň dodal, že u těchto her je bohužel vývoj velmi dlouhý. Druhý z projektů je navíc teprve v zárodku, dosud neopustil předprodukční fázi.

We are working on wonderful new RPG’s, it’s too bad they take so long to make. https://t.co/v53ZU5MIx1