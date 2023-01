Autor Shadow of the Colossus mlží kolem svého příštího projektu

17. 1. 2023 15:50 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Fumito Ueda je v herním světě ikonou. Jedná se o herního designéra, který společně se studiem Team Ico přivedl na svět legendární tituly pro PlayStation - ICO a Shadow of the Colossus. Ueda nicméně tento tým opustil a založil své vlastní nezávislé studio genDesign, se kterým následně dokončil jímavou adventuru o vztahu člověka a zvířete The Last Guardian. Následně se pustil do tvorby dalšího titulu, o kterém se toho zatím příliš neví. Z aktuálních informací je akorát jisté, že vyjde pod hlavičkou Epicu.

V tradičním souhrnném článku japonského magazínu Famitsu (za překlad děkujeme Gematsu), který zjišťoval plány předních japonských vývojářů pro rok 2023, Ueda sdělil, že společně s týmem tvrdě pracuje na tom, aby letos mohl konečně něco oznámit. Zatím není jisté, co přesně to bude, ale minimálně premisa a název by jistě přišly vhod.

Titul by měl vyjít na PC a blíže nespecifikované konzole.

zdroj: Archiv