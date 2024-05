Aplikaci EA trápí nepříjemná chyba, která maže hry z knihoven

Některé hráče her od vydavatelství Electronic Arts jako Apex Legends, The Sims 4 nebo EA Sports FC 24 vítá od včerejšího večera v launcheru nemilá chybová hláška, která je informuje o tom, že z jejich knihoven byly odstraněny některé tituly.

Zákaznická podpora EA na sociální síti X tvrdí, že byl problém vyřešen a stačí se z aplikace odhlásit a znovu přihlásit, aby se zmizelé hry znovu objevily. Pod příspěvkem se ale rojí komentáře nespokojených uživatelů, kterým tento postup nepomohl. Další už se sice dostanou k základním verzím her, ale přišli o dodatečný obsah a DLC.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

EA just robbed all my games for no reason pic.twitter.com/30xbxLQMbK