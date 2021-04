Anální sondy se začnou rozdávat i na Switchi s portem Destroy All Humans!

9. 4. 2021 9:54 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Remake 16 let staré hry Destroy All Humans! se nakonec povedl, a tak není divu, že ho tvůrci spolu s vydavatelem budou chtít dostat na co největší počet zařízení. Vydavatel THQ Nordic včera oznámil chystanou verzi pro Nintendo Switch, která vyjde letos 29. června.

Základní verze vás vyjde na 40 eur, ale pokud nemáte hluboko do kapsy a chtěli byste nějaké ty figurky, můžete si připlatit za dvě fyzické edice. Za DNA sběratelku necháte 150 eur a dostanete zejména figurku a za Crypto-137 edici necháte tučných 400 eur, která vám zajistí mimo jiné odlišnou figurku a batoh. Obě edice si prohlédněte ve videích níže: