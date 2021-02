Ambiciózní barové bitky Fights in Tight Spaces jsou tady

9. 2. 2021 11:52 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Na Fights in Tight Spaces se musí těšit snad každý fanoušek Slay the Spire. Skvělá stylizace, povedené bojové animace a unikátní spojení kartiček se čtvercovou sítí, na níž se jako John Wick snažíte všechny zmlátit. Více si o hře můžete přečíst v mých dojmech, hru si můžete sami vyzkoušet na Steamu v jejím prologu a už tento měsíc je/bude spuštěn early access.

Ve skutečnosti se toho okolo hry děje mnohem víc. Prolog na Steamu byl aktualizován o přehlednější uživatelské rozhraní, nové písničky a konečně si můžete přehrát celou bitku po jejím úspěšném zakončení. Zároveň je hra od dnešního dne dostupná v předběžném přístupu na Xboxu skrze službu Game Preview.

No a konečně Steam se svého early accessu dočká již 24. února. Tvůrci si myslí, že plná hra by měla vyjít do roka, bude obsahovat dalšího hrdinu, nové nepřátele, bosse a denní výzvy. Cena hry na Steamu ještě nebyla oznámená, ale asi se nebude příliš lišit od ceny na Xboxu, která činí 569 korun.