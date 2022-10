Age of Empires II zřejmě vyjde na Xbox

25. 10. 2022 11:09 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

Dnes ve večerních hodinách by mělo proběhnout oslavné vysílání při příležitosti 25. narozenin strategické série Age of Empires. Jistě se tam dočkáme všemožných oznámení a jedno z nich jsme se zřejmě dozvěděli dopředu. Ratingová autorita PEGI totiž udělila hodnocení xboxové verzi Age of Empires II: Definitive Edition.

Znamená to, že kultovní strategie v novém, hezkém kabátku by se konečně měli dočkat i hráči na konzolích. Budou si tak moci například zahrát i za Jana Žižku nebo si užít některou z mnoha dalších kampaní, případně se samozřejmě pustit do multiplayeru.