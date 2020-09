AAA hry už netáhnou, budoucnost patří AAAA

8. 9. 2020 11:21 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Dlouhé roky je běžnou praxí označovat tu největší mainstreamovou produkci s vysokými rozpočty za AAA hry. Samozřejmě je otázkou, jak rozdělit ty ostatní hry, kde začíná hranice AA, případně B nebo Z. Buď jak buď, škatulka AAA zjevně začíná být těm nejambicióznějším vývojářům příliš těsná, a tak nás na příští generaci konzolí čekají dokonce AAAA hry.

Uživatel s přezdívkou Timur222 na Twitteru upozornil na hned několik případů, kdy o svých projektech vývojáři takto mluví. Zajímavé je, že se týkají především Ubisoftu. Tak například chystané a dlouho očekávané pokračování Beyond Good & Evil je dle slov výtvarného ředitele Cyrila Masquilliera AAAA titulem. Totéž ovšem prý platí i o Skull and Bones (kde bych si až dosud nevsadil ani na AAA škatulku, ostatně, nevsadil bych si ani na to, že ta hra kdy vyjde). O této hře to zas tvrdí na svém LinkedInu producent Francois Logeais z Ubisoft Singapore.

AAAA hry ale prý vznikají i v pobočkách v Berlíně a Bordeaux, byť zatím nevíme, o co konkrétně se má jednat. Abychom Ubisoftu nekřivdili, není v novém označování sám. I Microsoft se svým studiem The Initiative údajně kutí projekty, které snesou podobně honosné označení. Samozřejmě zatím není jasné, co konkrétně znamená skok ze tří na čtyři A. Dost možná je to pouhé marketingové pábení.