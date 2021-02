343 Industries se neplánují vrátit k Halo Wars 2 ani ke strategiím

15. 2. 2021 13:39 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Realtimová strategie Halo Wars 2 od 343 Industries a Creative Assmebly je sice velmi konzolová záležitost, která by v žánrové konkurenci na PC asi neobstála, fanoušci ale přesto věřili, že by se díky The Master Chief Collection mohlo dostat pozornosti i téhle odbočce v rámci série. Respektive, že by s listopadovým dokončením kolekce v podobě příchodu Halo 4 na počítače mohly studiu dojít výmluvy, proč se Halo Wars 2 věnovat nemůže.

343 teď nicméně na svém fóru vydali prohlášení, že podobný návrat nemají v plánu. Nechystají pro strategickou odbočku nový obsah, patch, port na jiné platformy ani pokračování série. Zpráva samozřejmě obsahuje slůvko „momentálně“, takže někdy v budoucnu k tomu může dojít, ale pokud v brzké době budete vyhlížet novinky obsahující klíčová slova Halo + strategie, asi nebudete moc úspěšní. Ovšem ještě před časem se jevilo nanejvýš nepravděpodobné, že by Halo vyšlo na Steamu, no a teď tam je, takže neztrácejte naději!