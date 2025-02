Známe datum premiéry první epizody druhé řady seriálu The Last of Us

20. 2. 2025 11:02 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Bezmála dvouleté čekání na druhou řadu hraného seriálu The Last of Us z produkce HBO je téměř u konce. První epizodu odvysílá televizní stanice v USA v neděli 13. dubna, ve stejnou dobu by pak měla zamířit i na streamovací službu Max ve zbytku světa.

Druhá série dějově naváže na události první po přibližně pěti letech, pokrýt by ale měla pouze část herní předlohy The Last of Us: Part II. Showrunner Craig Mazin se už dřív nechal slyšet, že na zpracování celého druhého dílu budou tentokrát tvůrci potřebovat výrazně delší stopáž.

Na ploše sedmi epizod se objeví staří známí Joel a Ellie (Pedro Pascal a Bella Ramsey), stejně jako nově příchozí postavy a herci – Kaitlyn Dever coby Abby, Young Mazino jako Jesse či herečka Catherine O’Hara v zatím nespecifikované epizodní roli.

zdroj: HBO Max