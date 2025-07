Začtěte se do scénářů obou dílů The Last of Us v knižním vydání

25. 7. 2025 12:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv někteří s tím mohou nesouhlasit, postapo série The Last of Us nabízí esenci kvalitního vyprávění, kde se řeší nejenom emoce a lidství. Scénář patří k tomu nejlepšímu, co videoherní svět nabízí, takže je sympatické, že ho fanoušci budou moci i vlastnit v papírové podobě.

Naughty Dog společně s nakladatelstvím Dark Horse chystá souhrnné knižní vydání scénářů z jedničky, dvojky i rozšíření Left Behind. Na celkových 618 stranách v pevné vazbě znovu prožijete všechny klíčové momenty příběhu Joela, Ellie a Abby, které doprovodí předmluva od Troye Bakera (hlas Joela) a několik ilustrací od Nam Hjong-teka.

zdroj: Vlastní

„Na začátku byla hra The Last of Us souhrnem filozofických témat (smutek, bezpodmínečná láska, hledání spravedlnosti), které čekaly na to, až budou přetvořené do příběhu. Tyto scénáře, napsané během vývoje her, měly sloužit jako vodítko pro náš tým, když je přiváděl k životu. Nikdy nebyly určené pro veřejnost, až doposud. Poprvé je s vámi sdílíme v naději, že vám tento vzácný pohled přiblíží srdce Joela, Ellie, Abby a světa, ve kterém žijí,“ dodal ke knize Neil Druckmann.

The Last of Us: Part I and Part II Scripts dorazí do knihkupectví 16. prosince s cenovkou okolo 1 150 korun. Zájemci si je už teď mohou předobjednat u vybraných prodejců.