Tým stojící za Overwatchem založil odbory

Odbory jsou ve videoherním průmyslu velkým tématem, které v posledních letech nabírá na důležitosti, především s ohledem na velkou vlnu propouštění. Proto odbory začaly vznikat i u Blizzardu, kde je minulý rok vytvořil tým pracující na World of Warcraft. Letos se k nim přidává i část z Overwatche.

Nově vzniklá formace The Overwatch Gamemakers Guild-CWA (zkráceně OWGG-CWA) obsahuje téměř 200 zaměstnanců napříč jednotlivými obory, do kterýchh patří design, produkce, umělecká stránka, zvuk či zajišťování kvality. Jejím cílem je vznik zdravějšího pracovního prostředí, do kterého patří lepší pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení.

The #Overwatch2 Team has unionized ?️



Nearly 200 Developers across Art, QA, Engineering, and Design have joined the CWA. Key reasons include pay gaps, remote work limits, and a push for clear protections around crunch, time off, and severance in case of future layoffs. pic.twitter.com/tKvN8Ip3Iw