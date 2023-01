ZeniMax zakládá zatím největší odbory v rámci amerického herního průmyslu

10. 1. 2023 16:50 | Byznys | autor: Ondřej Partl

Odbory ve videoherním průmyslu byly ještě před několika lety spíše takovou vysněnou pohádkou, jejich doba ale patrně definitivně nastala. Možná si vzpomenete na situaci z minulého roku, kdy se QA testeři ze studia Raven Software rozhodli, že se nechají zastupovat odborovou organizací Communications Workers of America, přičemž se jednalo o vůbec první odbory ve velké videoherní firmě. V tomto případě se však jednalo „pouze“ o menší vlaštovku, která se skládala jen ze 34 zaměstnanců. To už se však nedá říct v případě společnosti ZeniMax.

V jejím rámci si totiž pracovníci odhlasovali vznik odborů s názvem ZeniMax Workers United, opět zastoupených zmíněnou organizací Communications Workers of America. Do nově vzniklých odborů spadá téměř 300 zaměstnanců oddělení kontroly kvality napříč jednotlivými studii, mezi které patří třeba Bethesda, Arkane, id Software, Tango Gameworks či MachineGames. Aktuálně se tak jedná o největší odbory v herním průmyslu v USA. Hlasování ohledně vzniku odborů ve společnosti probíhalo od 2. do 31. prosince, prvotní snahy o jejich založení ale odstartovaly už před několika měsíci.

„Jsme nadšení, že můžeme rok 2023 zahájit na pracovišti, které je silnější a spravedlivější než v roce předchozím. Jedná se o posilující vítězství, které nám umožní chránit sebe i jeden druhého způsobem, jakým bychom bez odborů nikdy nemohli. Doufáme a věříme, že se jedná o rok, ve kterém herní pracovníci v celé zemi uplatní svou moc a přetvoří celý průmysl,“ vyjádřil se k záležitosti Skylar Hinnant, senior tester z oddělení QA v Rockville.

A jak se k odborům staví mateřský Microsoft? Inu, ve skutečnosti profesionálně. Už dříve oznámil, že hlasování o odborech nechá volný průběh a nebude do něj nijak zasahovat. Těmto slovům dostál, kdy krátce po odhlasování dobrovolně toto nově vzniklé sdružení uznal.

„Ve světle výsledků nedávného hlasování o odborech uznáváme Communications Workers of America (CWA) jako zástupce zaměstnanců z oddělení Quality Assurance ve společnosti ZeniMax. Těšíme se na jednání v dobré víře, zatímco společnými silami pracujeme na kolektivní dohodě,“ sdělil zástupce Microsoftu serveru PC Gamer.

Tyto kroky stojí v přímém porovnání s výše zmíněnou situací v Raven Software, kdy mateřská společnost v podobě Activisionu Blizzard proti vzniku odborů velmi hlasitě protestovala. Ostatně právě na ostrý kontrast narážel i prezident CWA Chris Shelton, který ve svém prohlášení kritizoval podobné kroky a naopak chválil rozdílnou cestu Microsoftu:

„Microsoft dostál svému závazku vůči svým zaměstnancům a nechal je, aby se sami rozhodli, zda chtějí odbory. Ostatní videoherní a technologičtí giganti se vědomě rozhodli napadnout, podkopat a demoralizovat své vlastní zaměstnance. Microsoft však vytyčil jiný kurz, který posílí jeho firemní kulturu, schopnost sloužit svým zákazníkům a měl by také sloužit jako model pro průmysl.“

Tak snad se zaměstnancům videoherních firem pomalu začíná blýskat na lepší časy.