Tvůrci GTFO a Den of Wolves odhalí surovou realitu vývoje her v dokureality Do the Game

7. 4. 2025 18:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Švédské studio 10 Chambers, známé díky kooperačnímu hitu GTFO, chystá vlastní dokureality Do the Game. V osmidílném seriálu (první upoutávka ke zhlédnutí výše) se tvůrci rozhodli odhalit nepřikrášlený pohled do zákulisí vývoje své nové hry Den of Wolves. Sledovat bude osudy desetičlenného týmu přátel, kteří po úspěchu svého prvního titulu čelí tlaku investorů, neúprosným termínům i vlastním pochybnostem.

Do the Game slibuje „brutálně upřímný“ pohled na herní vývoj: od tvůrčích heuréka momentů přes psychické vyčerpání až po konflikty mezi dlouholetými kolegy.

Zakladatel studia Ulf Andersson, který stál také u zrodu série Payday, říká stroze: „Nesnáším natáčení tohohle dokumentu.“ Přesto však chtějí 10 Chambers ukázat, jaké to je tvořit ambiciózní titul ve světě, kde se od vývojářů čekají zázraky. Datum premiéry Do the Game zatím nemá, více informací naleznete na oficiálním webu.