Sony představilo limitovanou verzi ovladače DualSense z The Last of Us

7. 3. 2025 12:30 | Aktuality | autor: Aleš Smutný

Pokud patříte mezi sběratele limitovaných a výročních kousků hardwaru, asi byste měli zbystřit. Sony PlayStation představila novou podobu ovladače DualSense, tentokrát oblečenou ve stylu obou dílů The Last of Us. Černobílé rozdělení na ovladači budou doplňovat ikony trofejí ze hry, které budou natištěné po většině plochy ovladače.

Samotné obrázky trofejí by měly evokovat nejznámější a ikonické momenty v rámci obou her, i když všechny rozeznají asi jenom znalci, kteří udělali platinu (nebo používají Google). Všem budou dominovat tři bílé znaky – Firefly z jedničky a můra s vlkem, které mají symbolizovat vzájemný vztah Ellie a Abby ve dvojce. Limitovaný DualSense bude k předobjednání od 14. března a do prodeje půjde 10. dubna za cenu 85 eur. Datum vydání není náhoda, o tři dny předchází premiéře druhé řady seriálu The Last of Us od HBO.

zdroj: Sony