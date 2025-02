PlayStation Plus Extra opouští několik her v čele s Resident Evil 3

20. 2. 2025 10:58 | Aktuality | autor: Aleš Smutný

Rotace her, už běžná součást videoherních předplatných v čele s Xbox Game Pass a PlayStation Plus Extra. Občas člověka překvapí, že hra, kterou v rámci celého balíku her zahrnutého do předplatného, viděl před pár měsíci tam najednou není, a tak se hodí vědět s předstihem, co dané služby opouští.

K 18. březnu si tak už nebudete v rámci PlayStation Plus Extra moci zahrát následující tituly:

Resident Evil 3 (PS4/PS5)

Life is Strange 2 (PS4)

Life is Strange: True Colors (PS4/PS5)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4/PS5)

Street Fighter V & Champion Edition (PS4)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

Final Fantasy Type-0 HD (PS4)

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4/PS5)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4/PS5)

Pokud byste tak chtěli dohnat svoje resty, pořád máte šanci. Jak Resident Evil 3 (recenze), tak Life is Strange 2 (recenze) a Life is Strange: True Colors (recenze) stihnete celkem rychle. Osobně bych určitě doporučil trilogii Phoenixe Wrighta a pro fajnšmekry Final Fantasy Type-0 HD.