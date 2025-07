PlayStation Plus Extra a Premium v červenci válcují hity: Cyberpunk 2077 poprvé téměř zdarma

10. 7. 2025 12:10 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Letošní červenec přináší pro předplatitele PlayStation Plus Extra a Premium pořádnou nálož novinek, z nichž tou největší je bezesporu Cyberpunk 2077, který se do služby vůbec poprvé podívá už 9. července s předstihem oproti ostatním titulům a je tak hratelný od včerejška. Zbytek herní nabídky dorazí 15. července a zahrnuje například tycoon Planet Zoo, příběhovou akční adventuru Banishers: Ghosts of New Eden od Don't Nod nebo chaotický survival inspirovaný Half-Life, Abiotic Factor.

Celkem se do knihovny hratelných titulů přidává deset her, včetně retro hitů Twisted Metal 3 a 4, které si vychutnají předplatitelé úrovně Premium. V nabídce Extra pak nechybí ani oblíbená roguelike akce Risk of Rain 2, budovatelská strategie Tropico 6 nebo MMO New World: Aeternum. Červenec tak bude na PlayStationu patřit rozmanitým žánrům, kde si přijdou na své milovníci silných příběhů, stavitelé, ale ti, kdo rádi jen pozorují virtuální pandy.