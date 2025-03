Kooperativní lahůdku pro dva Split Fiction nenajdete v předplatném EA Play

6. 3. 2025 12:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste sázeli na to, že si chystané kooperativní dobrodružství Split Fiction zahrajete v rámci předplatného EA Play Pro, nějaký čas si ještě počkáte. Hra od studia Hazelight pod hlavičkou EA Originals vychází sice už dnes, v knihovně předplatitelské služby byste ji ale na rozdíl od předchozích titulů Josefa Farese hledali marně.

A to navzdory tomu, že v popisku dražší verze předplatného (16,99 eur měsíčně) stojí, že nabízí od prvního dne přístup k plným prémiovým edicím „vybraných nových her“ a neomezený přístup ke knihovně prémiových edicí titulů EA. Split Fiction se tak do výběru patrně nedostalo, stejně jako třeba loňské Dragon Age: The Veilguard, ačkoliv se už teď rozdává v PlayStation Plus.

Na druhou stranu, ačkoliv je nutné absolvovat Split Fiction ve dvou, stačí vám k hraní jedna kopie, a to jak lokálně, tak i online, navíc nezávisle na platformě, kde chce hrát ten druhý. Vyzkoušet si můžete také bezplatné demo.