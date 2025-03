Dragon Age: The Veilguard míří do PlayStation Plus čtyři měsíce po vydání

27. 2. 2025 9:42 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Návrat kdysi oblíbené série RPG kdysi legendárního studia BioWare v podobě Dragon Age: The Veilguard si asi fanoušci i kravaťáci v EA představovali trochu jinak. Prodeje hry nenaplnily očekávání... což je eufemismus pro zhruba poloviční předpokládané prodeje. Jak velké musí být ve skutečnosti komerční fiasko, dokazuje fakt, že The Veilguard zamíří už příští týden do předplatného PlayStation Plus.

Ano, zhruba čtyři měsíce po vydání si mohou nové Dragon Age přidat do knihovny her majitelé všech úrovní PlayStation Plus v rámci pravidelných měsíčních titulů. Bývá zvykem, že komerčně neúspěšné hry bývají třeba už měsíc po vydání ve výraznějších slevách. Pamatuji třeba Marvel's Midnight Suns, které jste pořídili za 30 dnů o třetinu levněji, ale že by se tak rychle hra rozdávala zdarma, respektive v rámci měsíčního předplatného?

Kromě Dragon Age: The Veilguard (k dispozici na PS5) si od 4. března můžete do knihovny přidat taky povedenou plošinovku Sonic Colors: Ultimate (PS4), která se poprvé představila před 15 lety na konzolích Nintendo Wii a DS.

Zajímavější je ale Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5). Balík 13 klasických her s Želvami nindža od Konami udělá radost všem nostalgikům i milovníkům beat 'em upů a plošinovek. Hry budou k vyzvednutí k dispozici do 31. března.