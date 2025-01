Konec otloukánka. Baldur’s Gate 3 na Xboxu Series S dostává dosud chybějící funkci

29. 1. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Herní vývojáři v posledních letech často žehrají na výkon nejslabší konzole současné generace. Řeč není o Switchi, ale o Xboxu Series S. Na něm tak kupříkladu nejlepší RPG roku 2023 vyšlo ve své době bez multiplayeru na rozdělené obrazovce, optimalizace hry na levnější verzi konzole tehdy vydání na Xboxu o několik měsíců pozdržela.

Jaké překvapení, že se kooperace na jedné televizi v Baldur’s Gate 3 po více než roce nakonec dočkají i majitelé Xboxů Series S. Předtím neavizovanou funkci studio Larian zahrne do obsáhlého patche s pořadovým číslem 8, který má být tím vůbec posledním. Update momentálně prochází uzavřeným beta testem v uzavřené skupině uživatelů, do kterého se můžete zapojit po registraci na webu hry, případně počkat na oficiální vydání, které by mělo následovat zanedlouho.