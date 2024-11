Larian se loučí s Baldur’s Gate III velkým updatem s 12 novými povoláními

28. 11. 2024 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Studio Larian se s vývojem nových věcí pro své, nyní už můžeme říct kultovní, RPG Baldur’s Gate III rozloučí osmým velkým updatem, který do hry přidá několik podstatných novinek. Jak tým píše v oficiální tiskové zprávě, jde o rozloučení s Faerûnem, než se vydá k novým břehům.

První novinkou bude multiplayer pro hráče a hráčky z různých platforem, který bude k dispozici pro všechny a umožní hrát mezi různými počítači a konzolemi pomocí cross-play lobby, kde se můžete sejít z PlayStationu, Xboxu, PC či Macu a společně řešit své kolektivní ithilidy v hlavách.

Další novinkou bude fotomód, který by měl být pořádně propracovaný a umožnit milované i nenáviděné společníky naaranžovat do všemožných poloh, situací apod. Odstraňování uživatelského rozhraní je samozřejmostí, ale věci jako nechat všechny v záběru vyskočit v elegantním aranžmá, vypnout překážející NPC a monstra, nechat všechny udělat jeden z několika výrazů tváře (je jasné, že internet lačnící po dalších fotografiích Shadowheart bude šťastný) a další vylomeniny jistě pomohou vašemu kreativnímu vyžití ve světě, kde trávíte vyšší desítky až stovky hodin.

K tomu, aby to byly stovky, vám jistě pomůže přidání rovnou dvanácti nových podtříd, které vycházejí z pravidel D&D a značně vám rozšíří taktické možnosti. Podtřídu totiž dostane každé z povolání, přičemž samozřejmě můžete počítat s novými schopnostmi, jejich efekty, unikátními dialogy pro Oathbreaker Paladina a dalšími věcmi. Na koho ukázal prst virtuálního gamemastera z Larianu?

Bard – College of Glamour

Nové zaměření barda umožní léčit své spojence a zároveň každého nepřítele, který takto vyléčeného spojence napadne, okouzlit, takže jej v případě úspěchu pak můžete ovládat.

Barbarian – Path of Giants

Pokud by váš barbar nebyl dostatečně velký pro vaše potřeby, cesta obrů mu k tomu dopomůže. Pasivka Giant’s Rage dá barbarovi větší sílu a rozměry, takže bude moci házet dál předměty, bude mít větší nosnost, prostě… mi je jasné, že to skončí s memy big mommy Karlach.

Cleric – Death Domain

Spousta radosti pro nekromanta klerika zaměřeného na záležitosti okolo smrti. Tři cantripy na nekrotické poškození a možnost nechat vybuchovat mrtvoly.

Druid – Circle of Stars

Tenhle typ druida se nedívá na zem a zvířátka, ale na hvězdnou oblohu, která mu propůjčí trojici forem, do kterých se může přeměnit. Lučištník uděluje světelné poškození svými šípy, Chalice (ne ta z Cupheada) léčí spojence kolem sebe a silný Drak vám propůjčí bonusy k hodům na konstituci.

zdroj: vlastní video redakce

Paladin – Oath of the Crown

Ještě paladinštější paladin pomáhá spojencům tím, že k sobě přilákává nepřátele a absorbuje poškození, které by dostali vaši parťáci a ještě je léčí.

Fighter – Arcane Archer

Ze stolní verze poněkud neblaze proslulé povolání, které vašeho Fightera vycvičí v umu kouzlení a střelby, takže můžete na kolo nepřítele poslat do jiné dimenze, působit jim mentální zranění anebo je nutit zvládat hody na moudrost, aby neoslepli.

Monk – Drunken Master

Stylovka pro milovníky Jackieho Chena. Monk s touhle podtřídou obnovuje svou Ki konzumací alkoholu, přičemž pomocí Intoxicating Strike můžete nepřátele také opít a následně je nechat dalším úderem vystřízlivět, což jim uštědří fyzické i psychické poškození. Jako se to děje ve skutečnosti.

Ranger – Swarmkeeper

Pokud máte málo přátel, můžete si k sobě přivolat hned trojici různých rojů. Medúzy mají šanci nepřítele počastovat elektrickým šokem, můry dávají psychické poškození a mohou protivníka oslepit a včely bodají, a pokud soupeř selže v hodu na sílu, odhodí ho na 15 stop. Plus se všemi roji můžete teleportovat.

zdroj: vlastní video redakce

Rogue – Swashbuckler

Pokud by vám nestačilo být už tak výstřední, swashbuckler z vás udělá opravdového lidového hrdinu bez bázně a hany a ještě se spoustou stylu. Na nepřátele můžete házet hrsti písku a tím je oslepit, odzbrojit je v boji na blízko svou zbraní nebo pomocí ladných kroků odtančit do bezpečí, aniž byste spustili attack of opportunity.

Sorcerer – Shadow Magic

Nestanete se Ammanasem, ale budete tomu blízko. Tma a stíny budou váš kamarád, protože máte Superior Darkvision, takže prostě ve tmě vidíte, Shadow Walk vám umožní cestovat mezi místy, kde není světlo, Strength of the Grave vás zachrání před jistou smrtí a nakonec si můžete vyvolat i vlastního ohaře stínu, který bude bojovat po vašem boku.

Warlock – Hexblade

Pokud uzavřete smlouvu s obyvatelem Shadowfellu, dostanete za odměnu magické zbraně. Můžete nepřátele proklít i jinak než slovně, zabít nepřítele, který má alespoň náznak duše, a z jeho mrtvoly si na deset kol vyvolat ducha, co bude dávat nejen nekrotické poranění, ale ještě vás tím bude léčit.

Wizard – Bladesinging

Můj oblíbený mix bojovníka a mága, kdy kouzlíte vlastní zbraní, jste rychlí, máte bonusy k hodům na konstituci a prostě nejste už jen mág, který stojí vzadu a rozklepe se pokaždé, když se vedle něj objeví nepřítel silnější než slepý goblin.

Na poslední update pro Baldur's Gate III si budeme muset počkat do příštího roku. V lednu začne otevřená beta, a podle toho, jak vše zapadne dohromady, pak můžete vyhlížet i ostrou verzi.