Final Fantasy XI je po 23 letech tak populární, až největší server přestal přijímat nové hráče

23. 7. 2025 12:45 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Ano, čtete správně: Final Fantasy XI, první MMO v letité sérii JRPG, slaví 23 let a zažívá takový nárůst zájmu, že se jeho největší server Asura musel uzavřít pro nové postavy. Square Enix oznámil, že od 29. července nebude možné na Asuře vytvářet nové postavy ani na něj přenášet existující, protože masivní přetížení začalo ovlivňovat kvalitu hraní. Výjimku dostanou pouze hráči, kteří už na serveru alespoň jednu postavu mají – ti si mohou vytvořit další.

Nečekaný nával do Vana'diel má hned několik důvodů: Novější Final Fantasy XIV ztratilo část hráčské základny po nepřesvědčivém datadisku Dawntrail, současně ale zájem o Final Fantasy XI zvedl nový raid Echoes of Vana'diel, který se inspiroval právě tímto veteránem. K renesanci přispěly také slevové kampaně a popularita karetní edice Magic: The Gathering s tématikou Final Fantasy. Vývojáři ujišťují, že dělají vše pro vyrovnání počtu hráčů napříč servery a v případě potřeby zavedou podobná opatření i jinde. Zdá se, že legenda z roku 2002 ještě zdaleka nekončí.