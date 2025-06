Epic zdarma nabízí spin-off Borderlands a chválenou plošinovku

30. 5. 2025 15:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Opět se týden s týdnem sešel a Epic Games Store zase obměnil nabídku her rozdávaných zdarma. Po minulé nabídce, kdy uživatelé mohli získat hned trojici her včetně kung-fu akce Sifu a arkády Deliver At All Costs, se tentokrát přesouváme do světů šílenství a úzkostí.

Jako první si do virtuální knihovny můžete přidat fantasy spin-off série Borderlands. Ačkoliv Tiny Tina's Wonderlands fanoušky trochu zklamala minimem inovací a špatnými rozšířeními, jako produkt, za nějž nemusíte zaplatit ani korunu, stojí minimálně za vyzkoušení. Sekunduje mu naopak všude chválená plošinovka Limbo, která je ověnčená cenami a do herního světa uvedla studio Playdead (Inside).

zdroj: vlastní video redakce

Opět platí, že na vyzvednutí máte čas do dalšího čtvrtka, tedy do 5. června 17:00. Následně se nabídka obmění a k dispozici budou další dva tituly.