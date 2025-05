Epic nabízí zdarma Sifu či včera vydanou destrukční arkádu

23. 5. 2025 10:31 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Epic Games Store do toho v posledních týdnech šlape a svou nabídku her zdarma pořádně posiluje. Zatímco minule jste mohli získat Dead Island 2 a českou psychedelii Happy Game, aktuálně lze sáhnout rovnou po zajímavé bezplatné trojici.

Té vévodí teprve včera vydaná destrukční arkáda Deliver At All Costs, která to sice v recenzi od Michala Krupičky docela schytala, ale darovanému koni se na zuby nedívej. Pokud byste ale přeci jen chtěli kvalitu, můžete rovněž sáhnout po parádní kung-fu mele Sifu od studia Sloclap. Tam se rozhodně nespálíte.

Lákavou dvojici ještě doplňuje menší retro hříčka Gigapocalypse, která rovněž vzdává hold destrukci, tentokrát v duchu kultovních japonských kaidžu filmů, kam patří třeba stará dobrá Godzilla.

Na vyzvednutí všech titulů máte čas do 29. května 17:00, kdy je vystřídá další projekt, jenž tentokrát bude osamocený.