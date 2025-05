Chcete zdarma Dead Island 2 či české Happy Game? Zapněte si Epic Games Store

16. 5. 2025 9:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Epic Games Store i po několika letech pokračuje ve své týdenní tradici nabízených her zdarma. Tento týden se navíc jedná o nabídku, která se skutečně odmítá jen těžko.

Do své virtuální knihovny si můžete bezplatně přidat chválenou zombie akci Dead Island 2 od Dambuster Studios (naše spokojená „osmičková“ recenze tady). Vzhledem k tomu, že jde o velkou hru, byla by sama o sobě důvodem platformu zapínat. Společnost se nicméně rozhodla nabídku ještě okořenit českým psychedelickým hororem Happy Game od Amanita Design. Pokud jste ho ještě nehráli, měli byste to napravit. Pavel Makal přeci jen nedává desítky jen tak.

zdroj: Amanita Design

Každopádně to vypadá, že zajímavé to bude i příští týden. Epic láká na to, že bude rozdávat rovnou tři tituly. Jejich názvy jsou však zatím tajné.