EA chce na Switch 2 vyslat hned několik svých her

6. 2. 2025 10:18 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Chystaná konzole od Nintenda hodlá být hned od začátku vstřícnější vůči titulům třetích stran a jedním z prvních velkých vydavatelství, která se o svých plánech pro Switch 2 rozpovídala, je Electronic Arts. Při posledním hovoru s investory ohledně finančních výsledků se k tématu vyjádřil šéf EA Andrew Wilson: „Očekáváme, že produkty jako EA Sports FC, Madden a některé další si na této platformě najdou své místo, podobně jako v minulosti.“

„Když vezmeme tituly jako The Sims nebo MySims: Cozy Bundle, kterým se nad očekávání dařilo, pro polovinu všech jejich hráčů šlo o první hry od EA. To je pro nás skvělá příležitost,“ dodává Wilson. Na Switchi 2 by se tak mohly objevit některé stávající tituly – zrovna The Sims by pochopitelně mohly těžit z nové joy-conové funkcionality myši.

Nintendo se novou konzoli chystá podrobněji představit na začátku dubna, kdy bychom se měli více dozvědět o ceně, chystaných titulech i datu, kdy by Switch 2 mohl zamířit do obchodů.