Chystá se seriálová adaptace Beyond: Two Souls, podílet se na ní bude i Elliot Page

30. 1. 2025 14:04 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Na televizní obrazovky by v příštích letech měla zamířit další videoherní adaptace. Konkrétně seriál na motivy příběhové adventury Beyond: Two Souls francouzského studia Quantic Dream. Práva na natáčení získala produkční společnost Pageboy herce Elliota Page, který se v herní předloze ujal hlavní role Jodie Holmes po boku Willema Dafoea.

„Natáčení hry bylo jedním z nejnáročnějších a nejvíce naplňujících hereckých zážitků mé kariéry,“ řekl Page magazínu Deadline. „Bohaté vyprávění a emocionální hloubka příběhu nám nabízí fantastický základ. Chceme vytvořit jedinečnou vizi postav a jejich cest, která bude rezonovat s fanoušky i nováčky.“

Page přitom ve své době v kontextu Beyond: Two Souls uvažoval o žalobě, Quantic Dream totiž vytvořil detailní model nahého těla Jodie, aniž by o tom herce informoval. Šéf studia Quantic Dream, David Cage, je nicméně z opětovné spolupráce nadšený: „Jsem si jistý, že má Elliot veškerý talent a instinkt vytvořit pro televizi něco opravdu unikátního.“